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  • 16 март 2020 10:05
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Школьники будут заниматься самостоятельно при поддержке учителей

Школьники будут заниматься самостоятельно при поддержке учителейМинистерство народного образования Узбекистана опубликовало рекомендации для родителей, учащихся школ и преподавателей по содержательному проведению удлиненных каникул, которые начинаются с 16 марта. Об этом сообщает gazeta.uz.

 

Учителям-предметникам предстоит рассмотреть календарно-тематические планы и отметить в учебниках новые темы, которые не были изучены до каникул. Учащиеся смогут изучить их дома самостоятельно.

 

Учащимся рекомендуется самостоятельно решать примеры и задачи по основным предметам, таким как математика, физика, химия, а также самостоятельно или совместно с родителями читать, проводить беседы, обмениваться мнениями по предметам чтение, этика, литература и история.

 

Школьники могут самостоятельно учить новые слова иностранных языков и дополнительно читать художественную литературу.

 

В зависимости от направления вуза, в которое собираются поступать учащиеся 10−11-х классов, может проводиться дополнительная подготовка по нужным предметам, в частности, истории Узбекистана, математике и родному языку (они являются обязательными для поступления во все вузы).

 

Учащимся и родителям рекомендуется использовать электронные ресурсы (такие как Khan Academy, Edu Market и другие) для получения дополнительных знаний.

 

В период каникул педагогический коллектив школ продолжит свою деятельность.

 

Классным руководителям и учителям-предметникам поручено общаться с учащимися и их родителями по телефону или с помощью мессенджеров, предоставляя им дополнительные рекомендации.

 

Учащимися рекомендуется придерживаться здорового образа жизни и соблюдать санитарно-гигиенические правила, часто мыть руки с мылом и, по возможности, избегать места скопления людей.


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