В Узбекистане закрываются кинотеатры

Согласно мерам, предпринимаемым правительством Узбекистана для предупреждения распространения коронавируса Covid-19, НА «Узбеккино» приостанавливает работу всех кинотеатров по стране.

Национальным агентством «Узбеккино» разрабатывается проект для включения в эфирные сетки государственных и негосударственных телеканалов документальных, художественных и анимационных фильмов и сериалов, которые демонстрируются в кинотеатрах.

Как заявили в пресс-службе «Узбеккино», согласно инициированному проекту кинофондом агентства сформирован специальный пакет из кинофильмов, документальных фильмов, мультфильмов и другой кинопродукции, который на безвозмездной основе будет передан государственным и негосударственным телеканалам для демонстрации по телевидению.