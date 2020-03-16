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  • 16 март 2020 10:01
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В Узбекистане закрываются кинотеатры

В Узбекистане закрываются кинотеатрыСогласно мерам, предпринимаемым правительством Узбекистана для предупреждения распространения коронавируса Covid-19, НА «Узбеккино» приостанавливает работу всех кинотеатров по стране.

 

Национальным агентством «Узбеккино» разрабатывается проект для включения в эфирные сетки государственных и негосударственных телеканалов документальных, художественных и анимационных фильмов и сериалов, которые демонстрируются в кинотеатрах.

 

Как заявили в пресс-службе «Узбеккино», согласно инициированному проекту кинофондом агентства сформирован специальный пакет из кинофильмов, документальных фильмов, мультфильмов и другой кинопродукции, который на безвозмездной основе будет передан государственным и негосударственным телеканалам для демонстрации по телевидению.


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