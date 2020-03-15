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  • 15 март 2020 17:50
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Стали известны подробности о гражданке Узбекистана, которая завезла коронавирус из Франции

Стали известны подробности о гражданке Узбекистана, которая завезла коронавирус из Франции, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
 

Стали известны подробности о гражданке Узбекистана, которая завезла коронавирус из Франции

 

Женщина прилетела в Узбекистан 11 марта рейсом Париж – Ташкент. Она является врачом высшей категории. Во время проверки в аэропорту у нее не были диагностированы признаки инфекции. Через два дня женщина почувствовала себя плохо и обратилась в медицинское учреждение. После получения результатов ее анализов, она была сразу помещена в карантин.

В самолете вместе с женщиной находились 45 человек, половина из которых – иностранные граждане. Они летели через Узбекистан транзитом.

Все те, кто имел контакт с больной – члены семьи, соседи, коллеги и те, кто прилетел из Парижа – сейчас находятся на карантине. Всего это порядка 150 человек, все они проходят медицинское обследование.


Какие меры предпринимает Узбекистан по борьбе с коронавирусом, можно прочитать здесь.

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