Стали известны подробности о гражданке Узбекистана, которая завезла коронавирус из Франции, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Женщина прилетела в Узбекистан 11 марта рейсом Париж – Ташкент. Она является врачом высшей категории. Во время проверки в аэропорту у нее не были диагностированы признаки инфекции. Через два дня женщина почувствовала себя плохо и обратилась в медицинское учреждение. После получения результатов ее анализов, она была сразу помещена в карантин.





В самолете вместе с женщиной находились 45 человек, половина из которых – иностранные граждане. Они летели через Узбекистан транзитом.





Все те, кто имел контакт с больной – члены семьи, соседи, коллеги и те, кто прилетел из Парижа – сейчас находятся на карантине. Всего это порядка 150 человек, все они проходят медицинское обследование.









Какие меры предпринимает Узбекистан по борьбе с коронавирусом, можно прочитать здесь.