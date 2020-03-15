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  • 15 март 2020 14:42
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Во время каникул по ТВ будут идти телеуроки

Во время каникул по ТВ будут идти телеурокиВо время каникул, которые объявлены в школах с 16 марта в связи с распространением коронавируса, для школьников будут организованы телеуроки, сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу Министерства народного образования.

 

«Чтобы дети могли получать знания во время каникул, Национальная телерадиокомпания Узбекистана подготовит и организует вещание видеоуроков в соответствии с учебным планом. Для подготовки видеоуроков будут созданы рабочие группы с участием представителей соответствующих сфер», — говорится в сообщении.

 

О том, что школы, вузы и дошкольные учреждения будут закрыты с понедельника, на брифинге в воскресенье сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипова. Он возглавляет Специальную комиссию по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

 

Согласно решению комиссии, во время каникул в учебных заведениях будут проводиться мероприятия по дезинфекции, медицинские пункты будут обеспечены необходимыми лекарствами и дезинфекционными средствами.


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