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  • 14 март 2020 10:06
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Приостанавливается авиасообщение еще с тремя странами

Приостанавливается авиасообщение еще с тремя странами

С 00:00 часов 14 марта Узбекистан приостанавливает авиасообщение с Францией, Испанией и Великобританией. Такое решение принято на заседании Специальной республиканской комиссии по подготовке программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Узбекистане 12 марта, сообщает gazeta.uz.

 

С этого же времени приостанавливается пропуск в Узбекистан через все пограничные пункты пропуска граждан Китая, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции и Испании и лиц без гражданства, постоянно проживающих в этих странах, а также всех иностранных граждан и лиц без гражданства, в течение последних 14 дней посетивших эти государства.

 

Вводимые ограничения не распространяются на владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также граждан шести указанных стран и лиц без гражданства, постоянно в них проживающих, если они в течение 14 дней до въезда в Узбекистан не посещали эти страны.

 

При необходимости из перечисленных стран могут быть организованы чартерные рейсы для доставки граждан Узбекистана.

 

По имеющейся информации, министерствам и ведомствам рекомендовано максимально ограничить зарубежные поездки руководителей и сотрудников до стабилизации эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции Covid-19.


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