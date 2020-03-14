В UzAuto Motors опровергли информацию о запредельно низких ценах на автомобили Ravon в России, сообщает Podrobno.uz

В эти дни в социальных сетях и в СМИ распространилась информация о запредельно низких ценах на автомобили Ravon в одном из автосалонов России. Более того, многие представители официальных структур складывали свое мнение и анализ экспортных цен UzAuto Motors основываясь на приводимые цифры.

"Изучив данные, UzAuto Motors выявил, что приобрести автомобили Ravon по низким ценам предлагает на своем сайте российский автосалон "Mас Моторс", не являющийся официальным дилером компании. Кроме того, данный автосалон, помимо модели Ravon, предлагает автомобили Toyota и Hyundai по таким же заниженным ценам", – сообщили в компании.

Однако, при непосредственном обращении покупателей с намерением приобрести автомобиль, представители автосалона сообщают, что заявленная на сайте цена – это первый взнос при оплате в рассрочку, либо предлагают клиенту другой более дорогой автомобиль.

Данная схема давно практикуется автосалоном, была освещена на российском телеканале и уже набрала отрицательные отзывы на популярных ресурсах Отзовик и Aool.ru.