На госпортале запущена услуга проверки долгов, переданных в БПИ

На Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) запущена услуга проверки долгов, переданных в Бюро принудительного исполнения, сообщает Podrobno.uz.

"Планируете выезд за границу? Проверьте наличие задолженности по исполнительному документу, ведь если в отношении должника заведено исполнительное производство, пристав имеет право наложить запрет на выезд за границу или вынести постановление об изъятии имущества в качестве возмещения. Такая ситуация может изрядно подпортить настроение, а предварительная проверка долгов не будет лишней, даже нужной", – сообщили в Национальном агентстве проектного управления (НАПУ).

Как избежать таких неприятных неожиданностей и быть в курсе всех своих долгов? Теперь на Едином портале интерактивных государственных услуг (www.my.gov.uz) Вы можете получить интерактивную государственную услугу по автоматизированному мониторингу хода совершения исполнительных действий.

Для получения информации о своих задолженностях, переданных в Бюро принудительного исполнения, от Вас требуется пройти авторизацию в ЕПИГУ, в разделе "Гражданство" найти государственную услугу "Проверка задолженности по исполнительному документу" (https://my.gov.uz/ru/service/319) и нажать кнопку "Получить услугу" или воспользоваться удобным поиском на сайте, введя ключевые слова "долг", "бпи", "задолженность". За считанные секунды Вы получите общие сведения по исполнительным документам.

Исполнительный документ включает в себя сумму задолженности, номер исполнительного производства, содержание исполнительного документа, наименование подразделения Бюро и номер телефона его ответственного сотрудника, по которому Вы сможете уточнить интересующую вас информацию.