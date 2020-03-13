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  • 13 март 2020 13:11
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Повышение цен на авто в нынешних условиях неправильно — президент

Повышение цен на авто в нынешних условиях неправильно — президент

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прокомментировал рост цен на автомобили на совещании с руководством Хорезмской области 13 марта, сообщила пресс-служба главы государства.

 

«Вот, вы все видите, как решение руководителей нашего автопрома поднять цены на машины вызвало недовольство людей. Может это и целесообразно экономически, но в нынешних условиях неправильно. Мы должны облегчать жизнь народа. Каждое решение необходимо продумывать не семь, а семьдесят раз. Сперва необходимо укрепить покупательную способность нашего народа», — сказал президент.

 

Глава страны отметил, что «переход на рыночную экономику — сложный процесс, но наша страна продолжит идти по этому пути».

 

Недавнее повышение цен на ряд моделей Chevrolet производства UzAuto Motors вызвало широкий резонанс в обществе. В компании обосновали решение о пересмотре цен «конъюнктурными колебаниями, а также изменениями в общей макроэкономической ситуации на внутреннем и внешнем рынках».


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