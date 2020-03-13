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  • 13 март 2020 13:09
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Узбекистанцев ждут теплые выходные

Узбекистанцев ждут теплые выходныеНа этой неделе узбекистанцев ждут теплые выходные. Температура воздуха продолжит расти и к воскресенью превысит климатическую норму на 5-8 градусов, сообщает Podrobno.uz.

 

В пятницу на северо-западные районы республики будет распространяться высотный гребень, который принесет очень теплую, малооблачную и сухую погоду, объяснили в "Узгидромете".

 

Сегодня температура воздуха по большей части республики составит 18-20 градусов тепла, а по пустынной зоне достигнет 21-23 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше среднемноголетних значений.

 

Тенденция сохранится и на выходных: температура воздуха продолжит расти и к воскресенью повысится ночью до 9-12 градусов, днем до 22-25 градусов тепла, на северо-западе республики до 27-28 градусов тепла.

 

Такие значения на 5-8 градусов выше климатической нормы, отметили метеорологи, и больше характерны для конца апреля, чем для середины марта.


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