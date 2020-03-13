АМК намерен изучить ценообразование на машины UzAuto Motors

Антимонопольный комитет Узбекистана отреагировал на общественный резонанс, вызванный повышением цен на автомобили UzAuto Motors. С 4 марта стоимость отдельных моделей выросла на 3−21%.

UzAuto Motors, занимая доминирующее положение в производстве легковых автомобилей, несмотря на многолетние льготы и преференции, «не смогла эффективно использовать возможности, созданные государством», говорится в заявлении.

АМК назвал малоэффективными меры, предпринимаемые предприятием для снижения себестоимости продукции. По данным комитета, производителю удалось снизить себестоимость продукции всего на 2% (глава «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков озвучил другие цифры).

За последние три года компания ввела в эксплуатацию 167 единиц нового оборудования и технологий, что составляет 2,1% действующих технологий на предприятии. В 2017—2018 годах компания, по данным АМК, не создала новых рабочих мест.

Далее комитет отмечает, что автомобили предприятия на внутреннем рынке стоят ощутимо дороже, чем на внешних рынках.

Например, экспортируемые Ravon R2 (Spark), R3 (Nexia), R4 (Cobalt) на российском рынке продаются со скидкой. Цены на внутреннем и внешнем рынках разнятся на 20−50%. АМК привел для сравнения российский «АвтоВАЗ», чьи автомобили, по его данным, на российском рынке стоят дешевле на 30−40%, чем на рынке Узбекистана.

Стоимость автомобилей UzAuto Motors на внутреннем рынке выше, чем у компаний-конкурентов на мировом рынке, отмечает комитет. Например, если отечественный Tracker Premier стоит 20 тысяч долларов, то стоимость автомобиля того же класса Hyundai Creta составляет 15 тысяч долларов, а Nissan Terrano — 15,5 тысячи, говорится в сообщении.

«Предприятие, злоупотребляя своим статусом монополиста, допускало случаи ущемления прав потребителей», — отмечает также Антимонопольный комитет.

К таковым относятся продажа автомобилей без некоторых запасных частей, предусмотренных базовой комплектацией, нарушение сроков доставки, взыскание дополнительных платежей в связи с увеличением стоимости предоплаченной продукции и другие.

В 2019 году АМК обеспечил допоставку или перерасчет передних противотуманных фар на сумму 2,7 млрд сумов для более 6500 автомобилей, говорится в сообщении.

Кроме того, сложились «неравные конкурентные условия для хозяйственных субъектов при импорте автомобилей дорогого сегмента, которые не производятся в республике», заявили в АМК.

С 1 января 2020 года, спустя всего год, была отменена льгота на импорт легковых автомобилей стоимостью от 40 тысяч долларов. «Однако для UzAuto Motors были сохранены льготы по акцизному налогу и таможенным пошлинам при ввозе, или фактически при импорте, автомобилей в виде Single Unit Package (готовом виде)», — отмечает АМК.

Комитет также отметил сложность процедуры сертификации и климатических испытаний ввозимых автомобилей — для автомобилей, завозимых дилерами иностранных компаний, установлены завышенные требования стандартизации и климатических испытаний.

Если официальный дилер импортирует более одного автомобиля одной модели в год, она должна пройти сертификацию и климатические испытания. При этом дилер должен предоставить по две машины каждой модели для тестовых испытаний, и их пробег на территории страны должен составить 15 тысяч км. Кроме того, за каждое испытание необходимо заплатить 30 млн сумов. Дилер также должен за свой счет отправлять сотрудников по стандартизации на завод-изготовитель.

Более того, Антимонопольный комитет указал, что агентство «Узстандарт» не может проводить некоторые лабораторные испытания, необходимые при получение сертификата соответствия для запчастей, включая автомобильные шины.

В целях защиты интересов населения и предпринимателей, создания равных условий для бизнеса и здоровой конкурентной среды, Антимонопольный комитет обратился в Министерство инвестиций и внешней торговли с предложением рассмотреть на собрании Совета по тарифному и нетарифному регулированию вопрос о снижение импортных пошлин и акцизного налога на ввозимые автомобили, а также упрощении порядка сертификации и проведения климатических испытаний импортных машин.

С 2018 года UzAuto Motors самостоятельно определяет цены на автомобили, напоминает АМК. При этом компания должна ежеквартально направлять информацию о ценах антимонопольному органу для анализа.

Изучив предварительные расчеты компании, которая обосновала увеличение цен повышением себестоимости и тем, что цены не менялись с 2017 года, Антимонопольный комитет заявил:

«Чтобы установить, насколько эти расчеты экономически обоснованы и справедливо сформированы, необходимо в установленном порядке провести проверку предпринимательской деятельности предприятия».

В настоящее время ответственные органы разрабатывают новую процедуру проверок субъектов предпринимательства, с введением которой описанные выше факты будут тщательно изучены дополнительно, говорится в сообщении.

В то же время Антимонопольный комитет намерен «получить разрешение на проведение анализа ценообразования автомобилей АО UzAuto Motors, имеющего монопольный статус, определение дополнительных резервов для снижения цен и проверки обоснованности применения цен на продукцию», отмечается в заявлении.

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