Глава представительства ВОЗ оценила возможность появления коронавируса в Узбекистане

Глава Представительства ВОЗ в нашей стране Лианне Куппенс отметила, что на сегодняшний день случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане не выявлено.

Однако, по ее мнению, в связи с тем, что вирус является крайне инфекционным, и он уже поразил шесть континентов, возможность того, что он прибудет в Узбекистан в ближайшем будущем, высока.

Вместе с тем, доктор Куппенс призвала узбекистанцев быть бдительными, но не подаваться панике: «Мы должны быть про-активными, но не реактивными», - добавила она.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что ни одна страна мира – даже самая развитая – не может быть полностью готовой к коронавирусу. В этом отношении ВОЗ продолжает помощь в мониторинге, раннем выявлении, возможности диагностировать, изолировании и повышении потенциала медицинских учреждений посредством изучения кейсов и обмена данными и повышения осведомленности населения.

По мнению доктора Куппенс, Узбекистан должен принимать необходимые меры сегодня, и работа в этом направлении уже активно ведется. Представительство ВОЗ вместе с Министерством здравоохранения и другими вовлеченными сторонами осуществляет эффективное сотрудничество по данному вопросу. Также, ВОЗ помогает Узбекистану в разработке стратегического плана и плана реагирования.

Она заверила, что правительство Узбекистана следует всем рекомендациям ВОЗ, пишет «Даракчи».

Население нашей страны может оказать содействие в предотвращении и передачи вируса, строго придерживаясь следующих правил:

·Регулярно мыть руки мылом;

·Чихать и кашлять в локоть;

·Соблюдать дистанцию в один метр с людьми, которые имеют симптомы кашля, лихорадки или насморка;

·В случаях обнаружения у себя данных симптомов, оставаться дома и вызвать медицинскую службу.