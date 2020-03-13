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  • 13 март 2020 12:43
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Глава представительства ВОЗ оценила возможность появления коронавируса в Узбекистане

Глава представительства ВОЗ оценила возможность появления коронавируса в УзбекистанеГлава Представительства ВОЗ в нашей стране Лианне Куппенс отметила, что на сегодняшний день случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане не выявлено.

 

Однако, по ее мнению, в связи с тем, что вирус является крайне инфекционным, и он уже поразил шесть континентов, возможность того, что он прибудет в Узбекистан в ближайшем будущем, высока.

 

Вместе с тем, доктор Куппенс призвала узбекистанцев быть бдительными, но не подаваться панике: «Мы должны быть про-активными, но не реактивными», - добавила она.

 

Представитель ВОЗ подчеркнула, что ни одна страна мира – даже самая развитая – не может быть полностью готовой к коронавирусу. В этом отношении ВОЗ продолжает помощь в мониторинге, раннем выявлении, возможности диагностировать, изолировании и повышении потенциала медицинских учреждений посредством изучения кейсов и обмена данными и повышения осведомленности населения.

 

По мнению доктора Куппенс, Узбекистан должен принимать необходимые меры сегодня, и работа в этом направлении уже активно ведется. Представительство ВОЗ вместе с Министерством здравоохранения и другими вовлеченными сторонами осуществляет эффективное сотрудничество по данному вопросу. Также, ВОЗ помогает Узбекистану в разработке стратегического плана и плана реагирования.

 

Она заверила, что правительство Узбекистана следует всем рекомендациям ВОЗ, пишет «Даракчи».

 

Население нашей страны может оказать содействие в предотвращении и передачи вируса, строго придерживаясь следующих правил:

·Регулярно мыть руки мылом;

·Чихать и кашлять в локоть;

·Соблюдать дистанцию в один метр с людьми, которые имеют симптомы кашля, лихорадки или насморка;

·В случаях обнаружения у себя данных симптомов, оставаться дома и вызвать медицинскую службу.


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