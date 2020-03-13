Uzbekistan Airways откажется от штрафных сборов за возврат билетов на рейсы в Узбекистан

Компания Uzbekistan Airways объявила о возможности для намеревающихся прилететь в Узбекистан сдать назад билеты без штрафных сборов.

В связи с введёнными ограничениями по въезду в Республику Узбекистан пассажиров из ряда стран, иностранным гражданам, планирующим своё путешествие в Узбекистан из Парижа, Лондона, Франкфурта, Тель-Авива, Бангкока , Куала-Лумпура в марте-апреле 2020 года рейсами авиакомпании Uzbekistan Airways, предоставляется возможность произвести возврат авиабилетов без штрафных сборов.

Также это касается пассажиров, прибывающих в Республику Узбекистан из Сингапура, Гонконга, Макао, Тайваня через Бангкок и Куала-Лумпур.

За детальной информацией советуют обратиться в Единый контактный центр по номеру +998781400200.