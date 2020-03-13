В детских садах вводится обязательная предоплата и пеня за ее невнесение

Заведующим дошкольными учреждениями поручено обеспечить получение с родителей предоплаты и пени в размере 0,4 процента в случае ее невнесения. Договоры с родителями воспитанников должны быть составлены до 15 марта, сообщает Podrobno.uz.

Заведующие районных и городских отделов дошкольного образования, заведующие дошкольными учреждениями области, юрисконсульты районных и городских отделов дошкольного образования получили соответствующее поручение 2 марта. Документ находится в распоряжении редакции.

Как напоминается в поручении, 28 декабря 2019 года был принят приказ министра дошкольного образования "Об утверждении образцового договора между государственным дошкольным учреждения общего типа и родителями (законным представителем) воспитанника".

Согласно этому приказу, родители должны вносить плату не позднее 15 числа каждого месяца, иначе с них взыскивается пеня в размере 0,4 процента от общей суммы.

Заведующим и юрисконсультам поручено проконтролировать выполнение приказа и составить до 15 марта образцовый договор с родителями воспитанников.

Как сказано в документе, данное поручение считается предупреждением для заведующих дошкольными учреждениями: при возникновении задолженности по родительским платежам к ним будут приняты бессрочные дисциплинарные меры.