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  • 13 март 2020 12:13
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В детских садах вводится обязательная предоплата и пеня за ее невнесение

В детских садах вводится обязательная предоплата и пеня за ее невнесениеЗаведующим дошкольными учреждениями поручено обеспечить получение с родителей предоплаты и пени в размере 0,4 процента в случае ее невнесения. Договоры с родителями воспитанников должны быть составлены до 15 марта, сообщает Podrobno.uz.

 

Заведующие районных и городских отделов дошкольного образования, заведующие дошкольными учреждениями области, юрисконсульты районных и городских отделов дошкольного образования получили соответствующее поручение 2 марта. Документ находится в распоряжении редакции.

 

Как напоминается в поручении, 28 декабря 2019 года был принят приказ министра дошкольного образования "Об утверждении образцового договора между государственным дошкольным учреждения общего типа и родителями (законным представителем) воспитанника".

 

Согласно этому приказу, родители должны вносить плату не позднее 15 числа каждого месяца, иначе с них взыскивается пеня в размере 0,4 процента от общей суммы.

 

Заведующим и юрисконсультам поручено проконтролировать выполнение приказа и составить до 15 марта образцовый договор с родителями воспитанников.

 

Как сказано в документе, данное поручение считается предупреждением для заведующих дошкольными учреждениями: при возникновении задолженности по родительским платежам к ним будут приняты бессрочные дисциплинарные меры.


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