Президент провел совещание по вопросам предотвращения распространения коронавируса

Шавкат Мирзиёев 11 марта провел совещание, посвященное повышению эффективности системы охраны общественного здоровья в Узбекистана. Об этом пишет Uznews

На мероприятии отмечалось, что распространение в мире коронавирусной инфекции (COVID-19) в определенной степени вызывает обеспокоенность и у населения Узбекистана. Предотвращение проникновения в нашу страну этой болезни, которая словно испытывает на прочность мировую систему общественного здравоохранения, требует прежде всего вывести на еще более высокий уровень работу отечественной системы здравоохранения, в том числе в направлении профилактики, сообщает пресс-служба президента.

В связи с этим, Министерству здравоохранения и Агентству санитарно-эпидемиологического благосостояния даны дополнительные поручения касательно принимаемых карантинных и профилактических мер.

Указано на необходимость закрепления за Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения, ориентировав потенциал агентства на эффективную организацию решения указанных задач.

Сельским врачебным пунктам предписано организовать целевые медицинские осмотры и обследования на инфекционные и неинфекционные заболевания. К примеру, после 40 лет растут риски инфаркта, инсульта, диабета, у женщин старше 35 лет – подверженность к раковым заболеваниям.

На мероприятии отмечалось, что в отечественной системе здравоохранения превалирует подход, при котором больше внимания уделяется не профилактике, а лечению заболеваний.

Ответственным ведомствам поручено внедрить на основе передового международного опыта совершенно новую систему укрепления здоровья населения и пропаганды здорового образа жизни.

Шавкат Мирзиёев также дал ответственным лицам поручения по развитию науки о здоровой жизни, поддержке научно-исследовательских институтов. Указано, что эти учреждения должны проводить анализ факторов и причин заболеваний, разрабатывать соответствующие рекомендации, агентству следует принимать и реализовать программы по каждому региону.

Наряду с этим, констатирована неготовность научно-исследовательских учреждений к организации этой работы.

Президент обратил внимание на еще один важный вопрос – необходимость подготовки специалистов, которые будут анализировать факторы заболеваемости и давать лечащим врачам рекомендации профилактического характера. Подчеркнута важность ускорения работы по открытию в Узбекистане филиалов и клиник Российского исследовательского медицинского университета имени Н.И.Пирогова и турецкого Университета Бахчешехир.

На совещании подробно рассмотрены вопросы раннего выявления, учета, анализа и ведения статистики инфекционных и неинфекционных заболеваний. Указано на необходимость применения простых, но современных и эффективных методов предупреждения болезней, расширения масштабов их внедрения. К примеру, элементарные процедуры измерения веса, роста, окружности талии, опрос об образе жизни помогут заранее выявить признаки инфаркта, инсульта, диабета, гипертонии и многих других заболеваний.

На совещании указано на необходимость пересмотра системы контроля за здоровьем населения. В частности, имеются все основания утверждать, что система обеспечения безопасности продуктов питания в Узбекистане отсутствует. К примеру, существует категорический запрет на использование технического пальмового масла в продуктах питания, однако соответствующие контрольные механизмы не внедрены. При этом, данный ингредиент представляет опасность для здоровья человека, поражает жизненно важные органы и приводит к возникновению онкологических заболеваний.