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  • 12 март 2020 9:55
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«Узавтосаноат» предложил снизить пошлины на ввозимые иномарки

«Узавтосаноат» предложил снизить пошлины на ввозимые иномаркиКомпания «Узавтосаноат» выступила инициатором программы по снижению таможенных пошлин на ввозимые на рынок Узбекистана иномарки, сообщает gazeta.uz.

 

Программа, нацеленная на «создание здоровой конкурентной экосистемы», в ближайшее время будет рассмотрена ответственными государственными органами, говорится в заявлении.

 

«Рост конкуренции на внутреннем рынке позволит еще больше оптимизировать менеджмент UzAuto Motors, повысить конкурентоспособность компании и удовлетворить запросы потребителей», — отметили в компании.

 

Заявление последовало за сообщением о повышении цен на ряд моделей Chevrolet производства UzAuto Motors (бывшее СП GM Uzbekistan), вызвавшим широкий резонанс в обществе.

 

В UzAuto Motors обосновали решение о пересмотре цен «конъюнктурными колебаниями, а также изменениями в общей макроэкономической ситуации на внутреннем и внешнем рынках».

 

«В условиях изменения рыночных условий в течение последних лет компания UzAuto Motors удерживала цены на одном уровне, компенсируя возникающие издержки за счет оптимизации производства и внедрения современных технологий», — отметили в компании, напомнив, что с сентября 2017 года, когда повышались цены на некоторые модели, произошло увеличение обменного курса доллара, цен на сырьевые материалы, тарифов на коммунальные и транспортные услуги.

 

К концу 2019 года UzAuto Motors также лишилась налоговых льгот, став «полноценным налогоплательщиком», говорится в заявлении. В 2019 году налоговые поступления в бюджет и внебюджетные фонды от деятельности компании составили 2,5 трлн сумов (263 млн долларов), в 2020 этот показатель прогнозируется на уровне 4,2 трлн сумов (442 млн долларов).

 

В компании напомнили о «полномасштабной трансформации кадровой политики», в частности, привлечении молодых и перспективных специалистов, а также иностранных кадров. Это позволило выйти «на положительную рентабельность, следствием которой стали полное искоренение коррупции в системе продаж, сокращение сроков поставки автомобилей, повышение качества, значительный рост производства, расширение и обновление» линейки автомобилей.

 

В UzAuto Motors добавили, что отменено удержание дополнительных сумм при изменении стоимости автомобилей. Покупатели, заключившие договор до 4 марта 2020 года, смогут приобрести автомобиль по стоимости, указанной в договоре.

 

В компании заверили, что снижение себестоимости продукции (в 2020 году оно прогнозируется в размере 1,2 трлн сумов) обеспечит «дальнейшее избежание нежелательных изменений цен на длительный срок»,

 

В 2019 году объем производства UzAuto Motors составил более 271,1 тысячи автомобилей против 220,6 тысячи в 2018-м и 140,2 тысячи в 2017 году.


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