«Узавтосаноат» предложил снизить пошлины на ввозимые иномарки

Компания «Узавтосаноат» выступила инициатором программы по снижению таможенных пошлин на ввозимые на рынок Узбекистана иномарки, сообщает gazeta.uz.

Программа, нацеленная на «создание здоровой конкурентной экосистемы», в ближайшее время будет рассмотрена ответственными государственными органами, говорится в заявлении.

«Рост конкуренции на внутреннем рынке позволит еще больше оптимизировать менеджмент UzAuto Motors, повысить конкурентоспособность компании и удовлетворить запросы потребителей», — отметили в компании.

Заявление последовало за сообщением о повышении цен на ряд моделей Chevrolet производства UzAuto Motors (бывшее СП GM Uzbekistan), вызвавшим широкий резонанс в обществе.

В UzAuto Motors обосновали решение о пересмотре цен «конъюнктурными колебаниями, а также изменениями в общей макроэкономической ситуации на внутреннем и внешнем рынках».

«В условиях изменения рыночных условий в течение последних лет компания UzAuto Motors удерживала цены на одном уровне, компенсируя возникающие издержки за счет оптимизации производства и внедрения современных технологий», — отметили в компании, напомнив, что с сентября 2017 года, когда повышались цены на некоторые модели, произошло увеличение обменного курса доллара, цен на сырьевые материалы, тарифов на коммунальные и транспортные услуги.

К концу 2019 года UzAuto Motors также лишилась налоговых льгот, став «полноценным налогоплательщиком», говорится в заявлении. В 2019 году налоговые поступления в бюджет и внебюджетные фонды от деятельности компании составили 2,5 трлн сумов (263 млн долларов), в 2020 этот показатель прогнозируется на уровне 4,2 трлн сумов (442 млн долларов).

В компании напомнили о «полномасштабной трансформации кадровой политики», в частности, привлечении молодых и перспективных специалистов, а также иностранных кадров. Это позволило выйти «на положительную рентабельность, следствием которой стали полное искоренение коррупции в системе продаж, сокращение сроков поставки автомобилей, повышение качества, значительный рост производства, расширение и обновление» линейки автомобилей.

В UzAuto Motors добавили, что отменено удержание дополнительных сумм при изменении стоимости автомобилей. Покупатели, заключившие договор до 4 марта 2020 года, смогут приобрести автомобиль по стоимости, указанной в договоре.

В компании заверили, что снижение себестоимости продукции (в 2020 году оно прогнозируется в размере 1,2 трлн сумов) обеспечит «дальнейшее избежание нежелательных изменений цен на длительный срок»,

В 2019 году объем производства UzAuto Motors составил более 271,1 тысячи автомобилей против 220,6 тысячи в 2018-м и 140,2 тысячи в 2017 году.