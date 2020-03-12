В Узбекистане опубликовали новые требования для приезжающих туристов

В Узбекистане в связи со вспышками коронавируса в мире ввели новые правила для иностранных туристов, сообщает Podrobno.uz.

Согласно новому порядку:

– все граждане (независимо от того к какой стране они относятся), прибывающие чартерным рейсом или другим специализированным транспортом из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Афганистана и Японии помещаются в карантин в специализированные медицинские учреждения на 14 календарных дней под наблюдение медперсонала.

– все граждане, прибывающие в Узбекистан прямым рейсом, транзитом из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Афганистана, Японии, Франции, США, Германии, Сингапура, Испании, Гонконга, Макао, Тайваня проходят в аэропорту Узбекистана первичный осмотр, после чего при отрицательном результате (если признаков вируса не обнаружено) помещаются в изоляцию в домашних условиях (жилое помещение, квартира, гостиница).

После прохождения медосмотра в аэропорту, турист заполняет анкету, в которой указывает срок пребывания в Узбекистане и адрес гостиницы или другого жилого помещения, в котором будет проживать.

В течении 14-ти календарных дней граждане должны проживать в указанных помещениях в изоляции, не посещая общественные места и контактируя лишь со своими близкими. В течении этого срока за ними будет закреплен районный врач, который будет следить за состоянием здоровья пациента и проводить необходимые процедуры в домашних условиях. При нарушении порядка, гражданину устанавливается административный штраф.

– все граждане, прибывшие в Узбекистан из Таиланда, Азербайджана, Великобритании, Малайзии, ОАЭ ставятся на учет в больницу по месту проживания, где за состоянием их здоровья будут дистанционно наблюдать врачи. Им не рекомендуется посещать места массового скопления людей.

– все граждане, прибывшие в Узбекистан из Бахрайна, Кувейта, Армении, Беларуси, Аммана, Пакистана, Грузии, Чехии, Ирака, Ливана, Канады, Литвы, Эстонии, Румынии, Греции, Голландии, Норвегии, Австрии, Дании, Швеции могут свободно перемещаться по стране, заранее уведомив об этом территориальные медучреждения.

При этом им не рекомендуется находится в местах скопления людей и по меньшей мере контактировать с другими. Со стороны медработника ежедневно будет вестись опрос данного гражданина по телефону.

Исключение составляют члены официальных и правительственных организаций, а также лица с дипломатическим и служебным паспортами, занимающиеся перевозкой члены экипажа, водители международных перевозок.

"Лица, нарушившие данный порядок, привлекаются к административной ответственности согласно Кодексу административной ответственности Узбекистана. По истечению 14-ти календарных дней, при отрицательном результате, все граждане могут свободно перемещаться по Узбекистану", – отмечается в сообщении Госкомтуризма.