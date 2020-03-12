UzAuto Motors объяснила повышение цен на авто

Компания UzAuto Motors опубликовала официальное сообщение, в котором объяснила повышение розничных цен на автомобили, сообщает Podrobno.uz.

В компании заявили, что решение о пересмотре цен было обусловлено конъюнктурными колебаниями, а также изменениями в общей макроэкономической ситуации на внутреннем и внешнем рынках. Покупатели, заключившие договор до 4 марта 2020 года, приобретут автомобиль по стоимости, указанной в договоре.

"С момента последнего пересмотра цен в сентябре 2017 года произошло увеличение обменного курса доллара по отношению к суму, повышение цен на сырьевые материалы, повышение тарифов на коммунальные услуги, удорожание транспортных услуг. Кроме того, UzAuto Motors, которая раньше имела льготы в налогообложении, с октября 2019 года стала платить налоги на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством, в том числе НДС. В 2019 году компанией уже было выплачено 2,5 триллиона сумов и более 4,2 триллионов сумов запланировано на текущий год", – отмечается в сообщении.

Одно из направлений, которые компания считает для себя приоритетными уже в ближайшее время – развитие системы рассрочек и кредитования для конечных потребителей, широко применяемое в мировой практике. Это направление предусматривает тесное взаимодействие с банками. UzAuto Motors открыто к сотрудничеству с банками, которые готовы развивать автокредитование.

В течение 2019 года в результате программ кредитования, рассрочек и специальных предложений было реализовано более 52 тысячи автомобилей конечным потребителям.

Напомним, что 9 марта UzAuto Motors объявила о повышении цен на автомобили. Разница между старыми и новыми расценками доходит до 21%.