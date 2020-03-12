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  • 12 март 2020 9:42
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Узбекистанцам больше не придется платить за установку и ремонт газовых счетчиков

Узбекистанцам больше не придется платить за установку и ремонт газовых счетчиковСервисное обслуживание приборов учета газа и связанные с этим расходы (установка, снятие, поверка, ремонт) будут обеспечивать газоснабжающие организации, а сами потребители будут нести ответственность только за его сохранность. Об этом сообщила пресс-служба АО «Худудгазтаъминот».

 

«Теперь потребителю не придется ждать уведомления для проведения поверки измерительных приборов, подавать заявки в Центр государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг», - отметили в компании.

 

Поверка «умных счетчиков» будет производиться раз в 10 лет. В случае его неисправности, газоснабжающая организация самостоятельно определит этот факт и примет соответствующие меры.

 

«В ближайшей перспективе потребители смогут «забыть» о своих визитах в различные инстанции и сопутствующих затратах за обслуживание счетчиков. Просьба к потребителям будет одна – бережно относиться к новым приборам и проявлять заботу об их сохранности», - говорится в сообщении.

 

Напомним, одним из механизмов внедрения автоматизированной системы контроля учета газа является установка интеллектуальных приборов учета газа – «умных» счетчиков. Это позволит в разы снизить показатели дебиторской задолженности и исключить человеческий фактор по изменению показаний в биллинговой системе по учету природного газа.

 

ИСТОЧНИК


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