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  • 12 март 2020 9:40
  • 27

В Узбекистане учреждён орден «Олий Даражали Дўстлик»

В Узбекистане учреждён орден «Олий Даражали Дўстлик»В Узбекистане учреждён орден «Олий Даражали Дўстлик». Соответствующий закон подписал Президент Шавкат Мирзиёев, передает UzReport.

 

Орденом «Олий Даражали Дўстлик» награждаются за:

 

- личный вклад в развитие всесторонних выгодных отношений партнерства, усиление взаимоуважения и доверия между Республикой Узбекистан и другими государствами;

 

- особые заслуги в укреплении отношений дружбы, взаимопонимания и сотрудничества с народами зарубежных стран;

 

- активное участие в работе по бережному сохранению, изучению и широкой пропаганде общечеловеческих и национальных духовных ценностей, исторического наследия, дальнейшему взаимообогащению культур и искусства разных народов;

 

- значимые результаты в расширении внешнеэкономической деятельности, реализации крупных социально-экономических и инвестиционных проектов,

а также создании и внедрении в разные сферы инновационных идей и технологий;

 

- большие достижения по обеспечению прогресса в сферах науки и просвещения, культуры, искусства и литературы, образования, здравоохранения и спорта, а также в области развития человеческого капитала;

 

- самоотверженную и многолетнюю деятельность в сфере защиты прав, свобод и законных интересов человека, поддержки женщин и детей, укрепления института семьи;

 

- выдающиеся заслуги в создании сильного и справедливого гражданского общества, повышении роли и значения институтов гражданского общества в демократическом обновлении страны, налаживании и укреплении системного и эффективного диалога общества и государства;

 

- многолетнюю плодотворную работу, направленную на практическое решение экологических проблем, обеспечение в мире и стране благоприятной окружающей среды, сохранение генофонда человека, биоразнообразия и природных богатств, заботу об экологической безопасности во имя нынешнего и будущих поколений;

 

- выдающуюся международную общественную, гуманитарную и благотворительную деятельность.

 

Награждение орденом «Олий Даражали Дўстлик» производится по инициативе Президента Республики Узбекистан.


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