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  • 12 март 2020 9:39
  • 29

14−15 марта состоится всенародный хашар

14−15 марта состоится всенародный хашар

Правительство Узбекистана издало распоряжение о проведении 14−15 марта всенародного благотворительного хашара «Обод юрт» («Благоустроенный край»).

 

Традиционное мероприятие, проводимое в преддверии праздника Навруз (21 марта), направлено на благоустройство и озеленение территорий.

 

Министерствам, ведомствам и другим организациям рекомендовано по добровольному желанию сотрудников перевести сумму их дневного заработка на счета благотворительного общественного фонда «Махалла».

 

Эти средства будут направлены на поддержку малообеспеченных и потерявших кормильца семей, одиноких и нуждающихся в социальной помощи пожилых, людей с инвалидностью и другие благотворительные цели.


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