В Узбекистане каждое дерево получит ID-карту

Вновь назначенный председатель Госкомэкологии Шавкатжон Абдуразаков выступил с инициативой провести поголовную инвентаризацию деревьев всей страны, определить балансодержателей каждого и обозначить их соответствующими ID-картами, сообщает Podrobno.uz

Он подчеркнул, что эта превентивная мера – процесс сложный, однако нельзя сидеть сложа руки. Решено привлечь как можно больше специалистов, чтобы охватить поочередно каждый регион. Уже на следующей неделе работа начнется в Ташкенте.

Участвовать в ней в качестве наблюдателей приглашены представители общественности и СМИ. В первую очередь она затронет места, где есть потенциальная угроза строительства. Результаты – списки деревьев с указанием видов – передадут местными хокимиятам, которые также несут ответственность за сохранность зеленого покрова на своей территории.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев на недавнем совещании поручил усилить наказание за незаконную вырубку деревьев, случаи которой встречаются, несмотря на введенный с прошлого года мораторий.

"Уже начата подготовка предложений по значительному повышению штрафов – в разы – и принятию дополнительных серьезных мер в отношении виновных лиц", – заявил Абдуразаков.