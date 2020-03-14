В Узбекистане создают госрезерв медицинских масок

В Узбекистане разрабатываются меры по регулированию цен на маски и средства индивидуальной защиты, а также создается госрезерв этой продукции, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на министра здравоохранения Алишера Шадманова.

"Конечно, во многих странах из-за бессовестного отношения торгашей, я по-другому этих людей не могу назвать, были резко завышены цены (на маски – прим. редакции). У нас также началась такая тенденция на повышение цен. И, если бы мы не приняли ограничительные меры по препятствованию экспорту, у нас в стране ни одной медицинской маски не осталось бы и цены соответственно резко выросли", – заявил Шадманов во вторник в ходе пресс-конференции в Ташкенте.

По его словам, в Узбекистане сейчас разрабатывают меры по регулированию цен на медицинские маски и средства индивидуальной защиты. Этим занимается Фармацевтическое агентство.

Он также прокомментировал отсутствие масок в аптеках Ташкента, заявив, что сейчас этот товар в дефиците по всему миру.

"Я согласен на этом вопросе спекулируют. Но резерв масок для страны, так называемый государственный резерв, создается. Государство сейчас закупает очень большое количество масок, с этим частично и связан дефицит. Но, я обещаю, этим вопросом мы еще плотнее займемся", – подчеркнул он.

Шадманов также заявил, что власти Узбекистана пока не определились с отменой праздничных мероприятий на Навруз из-за коронавируса. При этом в Таджикистане и Казахстане это уже сделали.