Запускается обязательная годичная подготовка детей к школе

Система обязательной одногодичной подготовки детей к начальному образованию вводится в Узбекистане. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 9 марта, сообщает gazeta.uz со ссылкой на Министерство юстиции.

В соответствии с постановлением, начиная с 2019/2020 учебного года в Каракалпакстане, областях и Ташкенте полностью внедряется годичная подготовка детей к школе.

Министерство дошкольного образования формирует подготовительные группы для детей, не охваченных дошкольным образованием.

Начало занятий для подготовительных групп:

·в 2019/2020 учебном году — с 10 марта по 20 августа 2020 года;

·с 2020/2021 учебного года — ежегодно с 2 сентября по 25 мая.

Согласно документу, подготовительные группы создаются в детских садах (при отсутствии детского сада или при отсутствии условий, в других подходящих зданиях).

Время пребывания детей в группах составит 3−4 часа, а учебный процесс организуется в одну или две смены, количество детей в одной группе не должно превышать 30 человек.

Воспитанники подготовительных групп считаются прошедшими подготовку к начальному образованию и освобождаются от обязательного бесплатного одногодичного обучения.

При этом, детям, прошедшим обучения в этих учреждениях, выдается сертификат государственного образца о прохождении одногодичной подготовки к начальному образованию.

Постановлением утверждены целевые показатели охвата детей обязательным дошкольным образованием в 2020—2025 годах. Согласно этому, к 2024/2025 учебному году дети 6-летнего возраста будут охвачены дошкольным образованием на 100%.

Проект по обязательной годичной подготовке детей к школе был запущен в декабре 2018 года. Пилотный этап охватил 11 тысяч детей в Каракалпакстане, Ферганской области и Ташкенте. Программа была предназначена для детей, не посещающих дошкольные образовательные организации (ДОО).

Обучение детей, посещающих ДОО, осуществляется в рамках учебной программы «Илк кадам» и не требует прохождения обязательной годичной подготовки к школе, отметили в МДО.

«Годичная подготовка к школе — это не учеба в классическом понимании этого слова. Педагоги в игровой форме знакомят воспитанников с красками, нотами, предметами и явлениями окружающего мира. Поступая в первый класс, ребенок будет знать, как называются дождь или град, сумеет отличить автобус от автомобиля, овощи от фруктов. В этом возрасте детский мозг подвижен и любознателен, необходимо постоянно давать ему пищу, развивать. Процесс обучения построен интересно, творчески, с учетом возрастных особенностей», — объясняла министр дошкольного образования Агриппина Шин.