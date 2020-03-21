В Узбекистане отложили "Неделю зиёрат туризма".

В Узбекистане из-за коронавируса отложили на неопределенный срок проведение "Недели зиёрат туризма". Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Фестиваль должен был пройти 12-16 марта. Новые даты пока неизвестны.

"На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения сообщается, что эпидемическая опасность коронавируса становится серьезной во всем мире. Из-за межрегионального распространения инфекции многие страны ввели карантин и ограничения на передвижение граждан. Также, для предотвращения распространения инфекции по всему миру откладываются крупные мероприятия" - говорится в сообщении.

По официальным данным Минздрава, на территории республики ни одного подтвержденного случая заболевания вирусом COVID-19 нет.