» » » В Узбекистане отложили "Неделю зиёрат туризма".
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  • 11 март 2020 12:36
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В Узбекистане отложили "Неделю зиёрат туризма".

В Узбекистане отложили "Неделю зиёрат туризма".В Узбекистане из-за коронавируса отложили на неопределенный срок проведение "Недели зиёрат туризма". Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

 

Фестиваль должен был пройти 12-16 марта. Новые даты пока неизвестны.

 

"На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения сообщается, что эпидемическая опасность коронавируса становится серьезной во всем мире. Из-за межрегионального распространения инфекции многие страны ввели карантин и ограничения на передвижение граждан. Также, для предотвращения распространения инфекции по всему миру откладываются крупные мероприятия" - говорится в сообщении.

 

По официальным данным Минздрава, на территории республики ни одного подтвержденного случая заболевания вирусом COVID-19 нет.


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