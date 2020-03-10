Узбекистан временно приостановил проведение всех международных спортивных мероприятий на своей территории, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Министерства физкультуры и спорта.

Это предусмотрено специальным приказом министерства, подготовленным исходя из рекомендаций правительства Узбекистана.

Основная цель этого решения, заметили в министерстве, – предотвращение проникновения в страну коронавируса. Участие членов национальных сборных Узбекистана в международных турнирах, а также зарубежные командировки теперь будут согласовываться с Министерством физкультуры и спорта.

Республиканские соревнования (чемпионаты и кубки) по всем видам спорта будут проводиться по согласованию с Министерством здравоохранения, а областные спортивные соревнования – по согласованию с областными управлениями здравоохранения.

Напомним, ранее стало известно, что Чемпионат Азии по тяжелой атлетике, который должен был пройти в Узбекистане, отложен на неопределенный срок из-за коронавируса.