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  • 10 март 2020 9:52
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Узбекистан временно приостановил проведение всех международных спортивных мероприятий на своей территории

Узбекистан временно приостановил проведение всех международных спортивных мероприятий на своей территории

Узбекистан временно приостановил проведение всех международных спортивных мероприятий на своей территории, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Министерства физкультуры и спорта.

 

Это предусмотрено специальным приказом министерства, подготовленным исходя из рекомендаций правительства Узбекистана.

 

Основная цель этого решения, заметили в министерстве, – предотвращение проникновения в страну коронавируса. Участие членов национальных сборных Узбекистана в международных турнирах, а также зарубежные командировки теперь будут согласовываться с Министерством физкультуры и спорта.

 

Республиканские соревнования (чемпионаты и кубки) по всем видам спорта будут проводиться по согласованию с Министерством здравоохранения, а областные спортивные соревнования – по согласованию с областными управлениями здравоохранения.

 

Напомним, ранее стало известно, что Чемпионат Азии по тяжелой атлетике, который должен был пройти в Узбекистане, отложен на неопределенный срок из-за коронавируса.


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