Правительство обсудило последствия ситуации на мировых рынках для Узбекистана

Правительство Узбекистана 9 марта провело совещание, на котором обсуждались последствия ситуации на мировых финансовых и товарных рынках для экономики Узбекистана. Как сообщил вице-премьер по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — министр экономики и промышленности Джамшид Кучкаров, в совещании участвовали представители Министерства экономики и промышленности, Центрального банка и Министерства финансов. Об этом пишет gazeta.uz.

В понедельник после провала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти обвалились цены на нефть, а за ними обрушились рынки и российский рубль. Во вторник стоимость барреля североморской Brent и техасской WTI немного скорректировалась и выросла на 6% и 5,08% соответственно.

По словам Джамшида Кучкарова, падение цен на газ (в связи с падением цен на нефть) и девальвация национальных валют некоторых стран окажут негативное влияние на экспортные доходы Узбекистана.

Одновременно рассматривалось положительное влияние снижения цен на нефть и газ на внутренний рынок.

«Пока мы оцениваем влияние ситуации на международных товарных и финансовых рынках на обменный курс сума как нейтральное», — заявил вице-премьер.

Потери государственного бюджета из-за падения цен на газ будут полностью компенсированы высокими ценами на золото. В целом госбюджет способен полностью выполнить все свои обязательства, отметил глава Минэкономпрома.

Джамшид Кучкаров положительно оценил заявления официальных органов основных торговых партнеров Узбекистана и их планы по обеспечению макроэкономической стабильности.

«Масштаб влияния нестабильной ситуации на международных финансовых и товарных рынках на экономику Узбекистана зависит, прежде всего, от долгосрочных последствий этих колебаний», — сказал он.

По его словам, Узбекистан начал разрабатывать меры по минимизации негативных последствий ситуации в мире на макроэкономическую стабильность в стране. Для этого была создана специальная рабочая группа из представителей трех указанных выше органов.

Вице-премьер напомнил о предстоящем заседании Экономического совета СНГ, который пройдет 13 марта в Москве. На нем Узбекистан планирует обсудить сложившуюся ситуацию с представителями основных внешнеторговых партнеров.