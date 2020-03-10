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  • 10 март 2020 9:43
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UzAuto Motors повысила цены на ряд автомобилей

UzAuto Motors повысила цены на ряд автомобилейUzAuto Motors повысила цены на автомобили Damas, Cobalt, Spark, Lacetti и Nexia 3. Об этом сообщает телеканал UzReport.

 

UzAuto Motors опубликовала новый прайс-лист на автомобили. Согласно прайс-листу увеличились цены на автомобили Damas, Cobalt, Spark, Lacetti и Nexia 3. Цены на автомобили марок Tracker, Malibu, Equinox и Trailblazer остались без изменений.

 

Напомним, компания на прошлой неделе сообщала о временном приостановлении контрактации и реализации автомобилей в связи с проведением инвентаризации.

UzAuto Motors повысила цены на ряд автомобилей

 


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