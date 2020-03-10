UzAuto Motors повысила цены на ряд автомобилей

UzAuto Motors повысила цены на автомобили Damas, Cobalt, Spark, Lacetti и Nexia 3. Об этом сообщает телеканал UzReport.

UzAuto Motors опубликовала новый прайс-лист на автомобили. Согласно прайс-листу увеличились цены на автомобили Damas, Cobalt, Spark, Lacetti и Nexia 3. Цены на автомобили марок Tracker, Malibu, Equinox и Trailblazer остались без изменений.

Напомним, компания на прошлой неделе сообщала о временном приостановлении контрактации и реализации автомобилей в связи с проведением инвентаризации.