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  • 10 март 2020 9:20
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В Узбекистане доллар дешевеет шестую неделю подряд

В Узбекистане доллар дешевеет шестую неделю подрядЦентральный банк Узбекистана установил новые курсы валют, которые будут действовать с 10 марта. Доллар, как ни странно, на фоне мировых новостей об обвале цен на нефть, российского рубля и коронавируса, продолжает дешеветь по отношению к суму, сообщает Podrobno.uz.

 

Курс доллара, начиная с 10 марта, составляет 9500 сумов 54 тийина. По сравнению с прошлой неделей, он упал на 13 сумов 30 тийинов.

 

Евро, наоборот, резко пошел вверх до 10721 сума 36 тийинов. Он увеличился на 232 сума 35 тийинов.

 

Напомним, что впервые с февраля 2016 года цена за баррель нефти марки Brent упала до $34. На фоне обрушения стоимости нефти курс рубля на международном валютном рынке Forex превысил 73 за доллар (ранее 66), 82 – за евро.

 

Курс казахского тенге почти достиг 400 за доллар. При этом в пятницу он составлял 382 тенге.

В Узбекистане доллар дешевеет шестую неделю подряд


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Экономика / Новости Узбекистана
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