Систему Tax free в Узбекистане запустят уже в июле

UzNews.
Проект предлагает установить данную возможность с 1 июля 2020 года. Для этого предусмотрена разработка специального чека, выдаваемого в розничной торговле для вывозимых товаров с пометкой «чек для возврата НДС», а также специальных эмблем для предприятий розничной торговли, участвующих в системе Tax free. Для учета участников данной системы ГНК разработает Единую электронную базу данных.
Чтобы реализовать систему возврата НДС, предусматривается к 1 июля 2020 года в аэропортах Узбекистана организовать специальные пункты, оснащенные необходимым оборудованием.
Напомним, что система Tax free используется в более чем 40 странах мира, в том числе РФ, Белоруссия, Великобритания, Австралия, Израиль, Япония, Республика Корея, страны Евросоюза и др.
Эта система используется как механизм для привлечения туристов и предусматривает возврат НДС на приобретенные товары в магазинах с соответствующим логотипом, при предъявлении в аэропорту чека на них.