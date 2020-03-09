Систему Tax free в Узбекистане запустят уже в июле

В соответствии с поручением президента (ПП-4389 от 10.07.2019 г.) Минфин разработал проект постановления Кабмина, внедряющий порядок возврата иностранным гражданам и лицам без гражданства уплаченного НДС за приобретенные товары при пересечении ими границы Узбекистана (Tax free). Об этом пишет

Проект предлагает установить данную возможность с 1 июля 2020 года. Для этого предусмотрена разработка специального чека, выдаваемого в розничной торговле для вывозимых товаров с пометкой «чек для возврата НДС», а также специальных эмблем для предприятий розничной торговли, участвующих в системе Tax free. Для учета участников данной системы ГНК разработает Единую электронную базу данных.

Чтобы реализовать систему возврата НДС, предусматривается к 1 июля 2020 года в аэропортах Узбекистана организовать специальные пункты, оснащенные необходимым оборудованием.

Напомним, что система Tax free используется в более чем 40 странах мира, в том числе РФ, Белоруссия, Великобритания, Австралия, Израиль, Япония, Республика Корея, страны Евросоюза и др.

Эта система используется как механизм для привлечения туристов и предусматривает возврат НДС на приобретенные товары в магазинах с соответствующим логотипом, при предъявлении в аэропорту чека на них.