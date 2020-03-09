» » » ID-карты вместо паспортов начнут выдавать с 2021 года
﻿
  • 9 март 2020 11:43
  • 48

ID-карты вместо паспортов начнут выдавать с 2021 года

ID-карты вместо паспортов начнут выдавать с 2021 года

Образец ID-карты. Фото: МВД


6 марта Кабинет Министров Узбекистана издал постановление и внедрении системы оформления и выдачи идентификационных карт, сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу МВД.

 

Согласно документу, с 1 января 2021 года всем новорожденным гражданам Узбекистана, лицам без гражданства и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Узбекистана, вместо биометрического паспорта будут выдаваться ID-карты в качестве документа, удостоверяющего личность и гражданство владельца, сроком действия 10 лет.

 

ID-карты будут действительны исключительно на территории Узбекистана. Для выезда за пределы страны будет необходим биометрический паспорт гражданина Узбекистана для выезда за границу (загранпаспорт).

 

ID-карты вместо паспортов начнут выдавать с 2021 года

Образец обратной стороны ID-карты.


«Выдача ID-карт будет осуществляться планомерно без какой-либо дополнительной нагрузки для населения страны в период с 1 января 2021 года до 1 января 2030 года», — говорится в сообщении.

 

Замена ранее выданных биометрических паспортов образца 2011 года, видов на жительство для лиц без гражданства и иностранных граждан будет осуществляться по мере окончания срока их действия либо досрочно по желанию владельцев.

 

С 1 января 2030 биометрические паспорта гражданина Узбекистана образца 2011 года будут считаться недействительными.

 

«Переход на систему выдачи ID-карт проводится с учетом опыта развитых зарубежных стран и позволит ускорить внедрение системы цифровой идентификации граждан, максимально автоматизировать процесс интеграции первичных данных граждан с информационными системами министерств и ведомств Республики Узбекистан, облегчить и оптимизировать процесс предоставления государственных услуг населению», — отмечается в сообщении.


Похожие статьи:
﻿
Вместо биометрического паспорта образца 2011 года, вводится система выдачи идентификационных ID-карт

Вместо биометрического паспорта образца 2011 года, вводится система выдачи идентификационных ID-карт

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане с ноября планируется начать внедрение ID-карт

В Узбекистане с ноября планируется начать внедрение ID-карт

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Уточнение МВД: ID-карты внедрят вместо паспортов

Уточнение МВД: ID-карты внедрят вместо паспортов

Общество / Новости Узбекистана
﻿
1 июля истекает срок обмена паспортов старого образца

1 июля истекает срок обмена паспортов старого образца

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Загранпаспортам в Узбекистане быть

Загранпаспортам в Узбекистане быть

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика