Одиннадцать водителей из Узбекистана застряли на границе Ирана и Туркменистана из-за коронавируса, сообщает Podrobno.uz.

"7 марта 2020 года посольство Узбекистана в Тегеране подтвердило распространённую в интернет-пространстве информацию о том, что в связи с закрытием туркменско-иранской границы в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 около 700 водителей, в том числе 11 – граждане Узбекистана, остались на пограничных контрольно-пропускных пунктах "Лютфабад" и "Сарахс", – сообщили в МИД.

Консульский отдел посольства с 23 февраля поддерживает постоянную связь с соотечественниками, которые отказались вернуться на родину, оставив на хранение свои транспортные средства на таможенных постах.

Посольства Узбекистана в Тегеране и Ашхабаде держат ситуацию на контроле и ведут постоянный диалог с соответствующими властями Ирана и Туркменистана для решения данного вопроса.

Ранее глава Черноморского регионального отделения Международной ассоциации перевозчиков Абдулла Озел заявил, что дальнобойщики ожидают решения туркменских властей, которые в конце февраля закрыли границу с Ираном, а также с Афганистаном и Узбекистаном.

Выезд со стоянок грузовиков закрыт цепями, водителям не разрешается покидать территорию. На стоянках нет воды, столовых и туалетов. По словам водителей, среди них пока нет заболевших, но они опасаются заразиться коронавирусом из-за тяжелых бытовых условий.