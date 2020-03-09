» » » Одиннадцать водителей из Узбекистана застряли на границе Ирана и Туркменистана из-за коронавируса
﻿
  • 9 март 2020 11:39
  • 39

Одиннадцать водителей из Узбекистана застряли на границе Ирана и Туркменистана из-за коронавируса

Одиннадцать водителей из Узбекистана застряли на границе Ирана и Туркменистана из-за коронавирусаОдиннадцать водителей из Узбекистана застряли на границе Ирана и Туркменистана из-за коронавируса, сообщает Podrobno.uz.

 

"7 марта 2020 года посольство Узбекистана в Тегеране подтвердило распространённую в интернет-пространстве информацию о том, что в связи с закрытием туркменско-иранской границы в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 около 700 водителей, в том числе 11 – граждане Узбекистана, остались на пограничных контрольно-пропускных пунктах "Лютфабад" и "Сарахс", – сообщили в МИД.

 

Консульский отдел посольства с 23 февраля поддерживает постоянную связь с соотечественниками, которые отказались вернуться на родину, оставив на хранение свои транспортные средства на таможенных постах.

 

Посольства Узбекистана в Тегеране и Ашхабаде держат ситуацию на контроле и ведут постоянный диалог с соответствующими властями Ирана и Туркменистана для решения данного вопроса.

 

Ранее глава Черноморского регионального отделения Международной ассоциации перевозчиков Абдулла Озел заявил, что дальнобойщики ожидают решения туркменских властей, которые в конце февраля закрыли границу с Ираном, а также с Афганистаном и Узбекистаном.

 

Выезд со стоянок грузовиков закрыт цепями, водителям не разрешается покидать территорию. На стоянках нет воды, столовых и туалетов. По словам водителей, среди них пока нет заболевших, но они опасаются заразиться коронавирусом из-за тяжелых бытовых условий.


Похожие статьи:
﻿
Узбекистан отложил визиты более 20 делегаций в Италию из-за коронавируса

Узбекистан отложил визиты более 20 делегаций в Италию из-за коронавируса

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан с 1 марта прекратил авиасообщение с Ираном и Афганистаном

Узбекистан с 1 марта прекратил авиасообщение с Ираном и Афганистаном

Новости Узбекистана
﻿
У троих узбекистанцев, госпитализированных с подозрением на коронавирус в РФ, нет симптомов этой болезни – МИД

У троих узбекистанцев, госпитализированных с подозрением на коронавирус в РФ, нет симптомов этой болезни – МИД

Новости Узбекистана
﻿
Чартерные рейсы из Пекина запланированы на 4 и 5 февраля

Чартерные рейсы из Пекина запланированы на 4 и 5 февраля

Новости Узбекистана
﻿
Минздрав: оснований для беспокойства в связи с распространением коронавируса нет

Минздрав: оснований для беспокойства в связи с распространением коронавируса нет

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика