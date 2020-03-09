Узбекистан отказывается от госзаказа на хлопок

В Узбекистане с урожая 2020 года отменяется государственное регулирование цены, а также плана производства и обязательной продажи хлопка. Постановление об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев.

В соответствии с документом, с отказом от практики установления закупочной цены хлопка-сырца производители (фермеры, хлопково-текстильные кластеры, кооперативы) получают право свободно размещать районированные сорта хлопка.

Для обеспечения производителей хлопка-сырца качественными семенами сохранится система поставки сертифицированных семян (включая текущую систему выплаты надбавок за семена). Этим будут заниматься семеноводческие кластеры при Центре по развитию семеноводства Министерства сельского хозяйства и хлопково-текстильные кластеры.

В регионах, не охваченных хлопково-текстильными кластерами, будут образованы добровольные кооперации с участием фермеров при хлопкоочистительных предприятиях.

Постановлением определены основные задачи коопераций:

·реализация согласованных мер по производству хлопка-сырца путем заключения соглашений с членами кооператива;

·организация совместного использования имущественных комплексов, техники, оборудования, транспортных средств, хлопкоочистительных заводов, необходимых для производства хлопка-сырца;

·обеспечение членов кооператива сельскохозяйственной техникой, горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями, семенами, а также средствами химической и биологической защиты на основе соглашений между кооперативом и его членами;

·производство, транспортировка, хранение и переработка хлопка-сырца на основе договоров и продажа продукции на основе посреднических соглашений;

·предоставление агротехнических, бухгалтерских, консультационных, посреднических и других услуг членам кооператива;

·привлечение экспортеров к сотрудничеству с кооперативами, проведение маркетинговых исследований на внутреннем и внешнем рынках;

·продажа хлопкового волокна и вторичной продукции, производимой членами кооператива, на бирже или на основе прямых договоров по биржевым ценам.

Льготы для хлопко-текстильных кластеров будут распространены и на кооперативы.

Постановлением отменяется 10-процентная скидка, которая применялась при определении стартовой цены для хлопкового волокна отечественного производства на бирже.

Ожидаемые минимальные цены на урожай следующего года будут объявляться ежегодно до 1 декабря. Они будут корректироваться ежеквартально, исходя из изменений цен на рынке.

С 15 марта должен быть внедрен новый механизм кредитования производства и переработки хлопка-сырца. Банки и Фонд государственной поддержки сельского хозяйства будут выделять средства для финансирования затрат на выращивание хлопка сроком до 12 месяцев: по ставке 8% годовых при финансировании до 50% затрат и по ставке не выше 10% (2% — маржа банков) — до 60% затрат.

Банки также начнут выделять кредиты на срок до года для покупки хлопка-сырца и для финансирования затрат на его сбор.

Начиная с урожая 2021 года фермерские хозяйства смогут самостоятельно принимать решения о получение кредитов на производство хлопка-сырца (за исключением районов, где земля полностью охвачена хлопково-текстильными кластерами).

Министерству финансов поручено выделить до 700 млрд сумов по мере необходимости в Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности для покрытия части процентов кредитов, привлекаемых для покупки хлопка-сырца и зерна.

Согласно постановлению, компания «Узпахтасаноат» ликвидируется. Пакеты акций региональных отделений компании должны быть проданы кооперациям и субъектам предпринимательства.

Ранее Шавкат Мирзиёев заявлял, что отмена госзаказа на заготовку хлопка и зерна приведет к искоренению «гонки за планом».

Отмена госплана на хлопок и снижение на 25% плана по обязательной продаже зерна предусмотрены Государственной программой 2020 года.

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