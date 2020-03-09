В Джизаке мать задушила своих новорожденных близнецов и оставила их тела в поле

Молодая девушка задушила пятимесячных детей, после того как ее возлюбленный отказался на ней жениться.

В Дустликском районе Джизакской области 22-летняя девушка задушила своих новорожденных близнецов и оставила их тела в открытом поле, об этом сообщает пресс-служба УВД Джизакской области.

Работники фермерского хозяйства «Околтин остонаси курки» обнаружили тела двух новорожденных мальчиков в черной сумке около бетонной канавы.

Как показала экспертиза, детям была 20-21 неделя от роду. В результате принятых мер, была задержана мать детей, 22-летняя Г.Х.

Сообщается, что девушка задушила своих детей после того, как ее бросил возлюбленный, отказавшись на ней жениться.