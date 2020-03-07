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  • 7 март 2020 10:44
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Президент Узбекистана помиловал более 80 женщин перед 8 марта

Президент Узбекистана помиловал более 80 женщин перед 8 марта

Президент подписал Указ «О помиловании группы осужденных женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в связи с Международным женским днем».

 

Указом помилованы 83 женщины, отбывающие сроки наказания, передает UzReport.

 

Из числа помилованных 12 лиц освобождаются от отбывания наказания полностью, 29 лиц – условно-досрочно, назначенное в отношении 17 лиц наказание заменяется более мягким, одним словом, освобождаются из учреждений по исполнению наказания 58 женщин. Кроме того, в отношении 25 осужденных женщин сокращаются сроки назначенного наказания.

 

Из помилованных 7 являются гражданами иностранных государств.

 

В рамках реализации указа ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным женщинам в возвращении к семьям и близким, социальной адаптации, привлечении к полезному труду, поддержании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.


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