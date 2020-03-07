Узбекистан намерен стать наблюдателем в ЕАЭС

Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса рассмотрят предложение правительства о вступлении в Евразийский экономический союзе (ЕАЭС) в качестве государства-наблюдателя, сообщает gazeta.uz со ссылкой на УзА.

Обсуждению вопроса внесения в парламент заключения и предложений по итогам аналитической и комплексной оценки сотрудничества страны с ЕАЭС состоялось в Кабинете Министров 6 марта.

Рабочая группа в составе представителей правительства, министерств и ведомств по вопросам экономической интеграции изучила 16 крупных отраслей экономики республики.

На заседании были рассмотрены исследования независимых консалтинговых компаний и научно-исследовательских учреждений, предложения и заключения зарубежных и местных специалистов. Изучены заключения экспертов по крупным отраслям экономики и промышленной политики, упорядочению таможенной тарификации и внешней торговой политики, трудовой миграции, стандартизации и ветеринарии, санитарному и фитосанитарному контролю и другие вопросы, говорится в сообщении.

На заседании была отмечена взаимосвязь интеграционных процессов Узбекистана во Всемирную торговую организацию и ЕАЭС.

По результатам комплексного изучения воздействия сотрудничества с ЕАЭС на национальную экономику определены меры, которые предстоит реализовать министерствам и ведомствам.

О том, что Узбекистан может стать наблюдателем в ЕАЭС, в январе заявлял президент Шавкат Мирзиёев. Он подчеркивал, что вступление в интеграционные объединения не означает потерю Узбекистаном независимости.

Глава государства также отмечал, что «вступление в ЕАЭС должно отвечать интересам народа», и что этот вопрос должен рассмотреть парламент.