Узбекистан намерен стать наблюдателем в ЕАЭС

gazeta.uz со ссылкой на УзА.
Обсуждению вопроса внесения в парламент заключения и предложений по итогам аналитической и комплексной оценки сотрудничества страны с ЕАЭС состоялось в Кабинете Министров 6 марта.
Рабочая группа в составе представителей правительства, министерств и ведомств по вопросам экономической интеграции изучила 16 крупных отраслей экономики республики.
На заседании были рассмотрены исследования независимых консалтинговых компаний и научно-исследовательских учреждений, предложения и заключения зарубежных и местных специалистов. Изучены заключения экспертов по крупным отраслям экономики и промышленной политики, упорядочению таможенной тарификации и внешней торговой политики, трудовой миграции, стандартизации и ветеринарии, санитарному и фитосанитарному контролю и другие вопросы, говорится в сообщении.
На заседании была отмечена взаимосвязь интеграционных процессов Узбекистана во Всемирную торговую организацию и ЕАЭС.
По результатам комплексного изучения воздействия сотрудничества с ЕАЭС на национальную экономику определены меры, которые предстоит реализовать министерствам и ведомствам.
О том, что Узбекистан может стать наблюдателем в ЕАЭС, в январе заявлял президент Шавкат Мирзиёев. Он подчеркивал, что вступление в интеграционные объединения не означает потерю Узбекистаном независимости.
Глава государства также отмечал, что «вступление в ЕАЭС должно отвечать интересам народа», и что этот вопрос должен рассмотреть парламент.