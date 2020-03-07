» » » Автобус с 26 узбекистанцами перевернулся на трассе Кызылорда – Павлодар
﻿
  • 7 март 2020 10:31
  • 39

Автобус с 26 узбекистанцами перевернулся на трассе Кызылорда – Павлодар

Автобус с 26 узбекистанцами перевернулся на трассе Кызылорда – ПавлодарАвтобус с 26 узбекистанцами перевернулся на трассе Кызылорда – Павлодар в Павлодарской области, передает КазТАГ.

 

"ДТП произошло 6 марта в 00.15 в Экибастузской сельской зоне на 1160 км автодороги Кызылорда – Павлодар. Пассажирский автобус марки Mercedes ехал по маршруту Новосибирск – Ташкент. Водитель автобуса, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание. В салоне находилось 28 человек, из них двое водителей – граждане РК и 26 пассажиров – граждане Республики Узбекистан", - сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Павлодарской области в пятницу.

 

В ведомстве отметили, что все 26 пассажиров уехали на попутном транспорте, а двое водителей остались возле автобуса.

 

"На место ДТП выехали центр медицины катастроф, местная полицейская служба, местные исполнительные органы. На месте пассажиры были осмотрены медиками центра медицины катастроф. В госпитализации они не нуждались. Пострадавших нет", - дополнили в областном ДЧС.


Похожие статьи:
﻿
Сразу два рейсовых автобуса с узбекскими мигрантами из-за холодов сломались в степях Казахстана

Сразу два рейсовых автобуса с узбекскими мигрантами из-за холодов сломались в степях Казахстана

Новости Узбекистана
﻿
В аварии автобуса пострадали 27 человек — Минздрав

В аварии автобуса пострадали 27 человек — Минздрав

Новости Узбекистана
﻿
В Ташобласти автобус со школьниками опрокинулся и загорелся

В Ташобласти автобус со школьниками опрокинулся и загорелся

Новости Узбекистана
﻿
Посольство Узбекистана в Казахстане оказывает помощь пострадавшим в ДТП

Посольство Узбекистана в Казахстане оказывает помощь пострадавшим в ДТП

Новости Узбекистана / Проишествия
﻿
Узбекистанцы вновь пострадали в ЧП на трассе в Казахстане

Узбекистанцы вновь пострадали в ЧП на трассе в Казахстане

Новости Узбекистана / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика