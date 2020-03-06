» » » В МНО опровергли информацию о ранних каникулах в школах из-за коронавируса
﻿
  • 6 март 2020 13:12
  • 39

В МНО опровергли информацию о ранних каникулах в школах из-за коронавируса

В МНО опровергли информацию о ранних каникулах в школах из-за коронавируса

В социальных сетях распространилась информация о том, что в школах с 15 марта объявят каникулы в связи с распространением коронавируса.

 

В пресс-службе Министерства народного образования (МНО) сообщили, что данная информация не является достоверной.

 

Школьники, как и в прошлые годы, выйдут на каникулы 21 марта. Каникулы продлятся 7 календарных дней.

 

«Отметим, что Министерство народного образования находится в тесной связи с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения. Министерство народного образования и Министерство здравоохранения приняли совместное решение, которое направлено на усиление мер по предотвращению распространения коронавируса в школах», - сказали в пресс-службе МНО.

 

В ведомстве заявили, что Министерство народного образования при необходимости будет информировать общественность о развитии ситуации.

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
Минздрав опроверг сообщения о проникновении коронавируса в Узбекистан

Минздрав опроверг сообщения о проникновении коронавируса в Узбекистан

Новости Узбекистана
﻿
Министерство народного образования вновь выступило с заявлением о школьной форме

Министерство народного образования вновь выступило с заявлением о школьной форме

Новости Узбекистана
﻿
МНО объявило дату начала весенних каникул в школах

МНО объявило дату начала весенних каникул в школах

Новости Узбекистана
﻿
25 мая в школах Узбекистана не будет «последнего звонка»

25 мая в школах Узбекистана не будет «последнего звонка»

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Весенние каникулы в школах продлятся с 18 по 25 марта

Весенние каникулы в школах продлятся с 18 по 25 марта

Политика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика