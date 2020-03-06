В МНО опровергли информацию о ранних каникулах в школах из-за коронавируса

В социальных сетях распространилась информация о том, что в школах с 15 марта объявят каникулы в связи с распространением коронавируса.

В пресс-службе Министерства народного образования (МНО) сообщили, что данная информация не является достоверной.

Школьники, как и в прошлые годы, выйдут на каникулы 21 марта. Каникулы продлятся 7 календарных дней.

«Отметим, что Министерство народного образования находится в тесной связи с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения. Министерство народного образования и Министерство здравоохранения приняли совместное решение, которое направлено на усиление мер по предотвращению распространения коронавируса в школах», - сказали в пресс-службе МНО.

В ведомстве заявили, что Министерство народного образования при необходимости будет информировать общественность о развитии ситуации.

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