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  • 6 март 2020 13:10
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«Узбекистон почтаси» предупредила о задержках посылок из-за коронавируса

«Узбекистон почтаси» предупредила о задержках посылок из-за коронавируса«Узбекистон почтаси» предупредила о задержках в пересылке почтовых отправлений из Китая из-за распространения нового типа коронавируса. Об этом пишет gazeta.uz.

 

В сообщении компании отмечается, что Всемирная организация здравоохранения считает посылки безопасными, так как коронавирус не сохраняется продолжительное время на поверхности предметов. Несмотря на это, «Почта Узбекистана» принимает все необходимые меры для дезинфекции почтовых отправлений из КНР.

 

Имевшие место задержки с доставкой адресатам почтовых отправлений из КНР связаны, в большей степени, с временным прекращением авиасообщения с Китаем, добавили в компании.

 

«Работники „Почты Узбекистана" приложат все усилия, чтобы доставить ваши почтовые отправления в кратчайшие сроки», — заверили в компании.

 

Ранее администрация торговой интернет-площадки AliExpress также предупредила покупателей о возможности задержек с получением заказов.


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