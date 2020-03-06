Из-за коронавируса депутат Олий Мажлиса предложил запретить массовые мероприятия

Заместитель председателя движения "Юксалиш", депутат нижней палаты парламента Бобур Бекмуродов выступил с предложением запретить вывоз медицинских масок из Узбекистана, сообщает Podrobno.uz.
По его словам, сейчас нет необходимости в панике, но случаи заболевания коронавирусом подтверждены в более чем 70 странах и количество инфицированных приблизилось к отметке в 100 тысяч человек. Становится все более очевидным, добавил депутат, что в условиях глобализации нет возможности изолироваться от вируса.
Депутат считает, что настало время правительству принять более решительные шаги для обеспечения безопасности граждан. Для этого необходимо:
– Ограничение проведения массовых мероприятий, запрет массовых мероприятий с участием детей и молодежи;
– Пересмотреть и расширить список стран для приостановления транспортного сообщения и осуществления усиленного карантинного контроля;
– Запрет на экспорт лекарств и средств индивидуальной защиты (маски, респираторы), при необходимости, поддержка импорта из "безопасных" стран;
– Осуществление строгого контроля за фармацевтическим рынком, предотвращение спекулятивного роста цен на маски, респираторы и противовирусные препараты, лекарства;
– Проведение парламентских слушаний с участием министров иностранных дел, здравоохранения и инвестиций по ситуации в стране;
– Принять меры по уменьшению риска заболевания в детских садах и школах.