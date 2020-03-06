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  • 6 март 2020 13:07
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Из-за коронавируса депутат Олий Мажлиса предложил запретить массовые мероприятия

Из-за коронавируса депутат Олий Мажлиса предложил запретить массовые мероприятия Заместитель председателя движения "Юксалиш", депутат нижней палаты парламента Бобур Бекмуродов выступил с предложением запретить вывоз медицинских масок из Узбекистана, сообщает Podrobno.uz.

 

По его словам, сейчас нет необходимости в панике, но случаи заболевания коронавирусом подтверждены в более чем 70 странах и количество инфицированных приблизилось к отметке в 100 тысяч человек. Становится все более очевидным, добавил депутат, что в условиях глобализации нет возможности изолироваться от вируса.

 

Депутат считает, что настало время правительству принять более решительные шаги для обеспечения безопасности граждан. Для этого необходимо:

– Ограничение проведения массовых мероприятий, запрет массовых мероприятий с участием детей и молодежи;

– Пересмотреть и расширить список стран для приостановления транспортного сообщения и осуществления усиленного карантинного контроля;

– Запрет на экспорт лекарств и средств индивидуальной защиты (маски, респираторы), при необходимости, поддержка импорта из "безопасных" стран;

– Осуществление строгого контроля за фармацевтическим рынком, предотвращение спекулятивного роста цен на маски, респираторы и противовирусные препараты, лекарства;

– Проведение парламентских слушаний с участием министров иностранных дел, здравоохранения и инвестиций по ситуации в стране;

– Принять меры по уменьшению риска заболевания в детских садах и школах.


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