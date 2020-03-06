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  • 6 март 2020 10:38
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Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве

Правоохранительные органы проводят проверку по факту заявления 18-летней гражданки Узбекистана, которую, предположительно, несколько месяцев удерживали в сексуальном рабстве в Москве, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на RT.

 

Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве

 

По словам девушки, в начале 2019 года она приехала в Москву по приглашению своей подруги. Та предложила потерпевшей работу продавца, но в столице девушку в грубой форме принудили заниматься проституцией.

 

Её привезли в квартиру в районе Люблино и несколько месяцев заставляли оказывать мужчинам платные услуги интимного характера. Спустя два месяца девушке удалось сбежать, однако позднее предполагаемые организаторы сексуального притона нашли её и вернули обратно.

 

Как рассказала пострадавшая, несколько девушек регулярно её избивали, угрожали убийством её семьи и продолжали заставлять оказывать мужчинам сексуальные услуги, но уже на бесплатной основе.

 

Девушке удалось сбежать во второй раз, после чего она написала заявление в полицию.

 

Прибывшие по адресу, указанному потерпевшей, сотрудники полиции задержали на месте двух гражданок Узбекистана 1990 и 2000 годов рождения. По данному факту продолжается проверка.


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