8 марта из Ташкента в Сеул отправится чартерный рейс. Авиакомпания просит не встречать пассажиров

8 марта 2020 года авиакомпания Uzbekistan Airways выполнит чартерный рейс под номером HY3553/3554 в Сеул, сообщает пресс-служба компании.

По вопросам приобретения билетов на рейс из Южной Кореи необходимо обращаться в Посольство Республики Узбекистан в Сеуле и Представительство авиакомпании Uzbekistan Airways по следующим номерам:

Посольство Республики Узбекистан в Республике Южная Корея: +822-574-65-54, +822-577-36-60

Представительство Uzbekistan Airways в Сеуле: +822-722-68-56, +8232-744-37-00

Данный рейс осуществляется в связи с обострением ситуации с коронавирусом на территории Южной Кореи. Совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан на всех рейсах введены повышенные меры безопасности. На каждом борту находятся медицинские работники и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Пассажиры данного рейса по прилёту будут отправлены в пункт временного размещения. В связи с этим, просим не встречать пассажиров в аэропорту города Ташкента. О времени прилёта будет сообщено дополнительно.

По вопросам пребывания пассажиров в пункте временного размещения обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан по телефону: +998 (71) 276-49-66.