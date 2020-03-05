Студент из узбекистана спас тонущих в реке американцев и получил за это медаль — видео

В Волгограде 22-летний студент из Узбекистана Жасурбек Раджабов, спасший тонущих в Волге американцев, получил медаль «За спасение погибающих на водах».

В интервью изданию v1.ru он рассказал, что события произошли в прошлом году, когда Жасурбек проходил практику на пляже хутора Бобры.