Студент из узбекистана спас тонущих в реке американцев и получил за это медаль — видео

В Волгограде 22-летний студент из Узбекистана Жасурбек Раджабов, спасший тонущих в Волге американцев, получил медаль «За спасение погибающих на водах».
В интервью изданию v1.ru он рассказал, что события произошли в прошлом году, когда Жасурбек проходил практику на пляже хутора Бобры.
Молодой человек человек рассказал, что это уже вторая награда, которую он получил в Волгограде. Первая медаль досталась Жасурбеку за то, что он помог женщине найти потерявшегося ребенка на берегу Волги во время очередного дежурства, сообщает v1.ru.