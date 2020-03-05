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  • 5 март 2020 12:54
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Студент из узбекистана спас тонущих в реке американцев и получил за это медаль — видео

В Волгограде 22-летний студент из Узбекистана Жасурбек Раджабов, спасший тонущих в Волге американцев, получил медаль «За спасение погибающих на водах».

 

Студент из узбекистана спас тонущих в реке американцев и получил за это медаль — видео

 

В интервью изданию v1.ru он рассказал, что события произошли в прошлом году, когда Жасурбек проходил практику на пляже хутора Бобры.

 

Студент из узбекистана спас тонущих в реке американцев и получил за это медаль — видео

 

 
«Главный спасатель расставил нас по местам, — вспоминает Жасурбек. — Я пошел на свою точку и через несколько минут услышал крик о помощи. Сразу же увидел людей, поплыл к ним — оказались отец и сын. Мальчик лет семи вообще не умел плавать, мужчина тоже не очень уверенно держался на воде. Первым я начал вытаскивать ребенка, который стал хватать меня за голову, душить, тянуть ко дну. Если честно, мы чуть вдвоем не утонули. Я сказал ему: «Не надо так. Отпусти меня, и я доплыву до берега».
 

 

Молодой человек человек рассказал, что это уже вторая награда, которую он получил в Волгограде. Первая медаль досталась Жасурбеку за то, что он помог женщине найти потерявшегося ребенка на берегу Волги во время очередного дежурства, сообщает v1.ru.


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