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  • 5 март 2020 10:34
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Volkswagen будет выпускать в Узбекистане легкие коммерческие автомобили

Volkswagen будет выпускать в Узбекистане легкие коммерческие автомобили

«Узавтосаноат» и Volkswagen Group Rus подписали соглашение о производстве легких коммерческих автомобилей в свободной экономической зоне «Джизак» на базе Джизакского автомобильного завода. Об этом сообщает gazeta.uz.

 

Как сообщила пресс-служба «Узавтосаноат», завод будет специализироваться на производстве по полному промышленному циклу легких коммерческих автомобилей нескольких моделей концерна Volkswagen, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов.

 

Производственная мощность предприятия составит до 20 тысяч автомобилей в год.

 

Volkswagen Group Rus предоставит новые производственные технологии и процессы, а также будет проводить обучение сотрудников. Завод будет работать по стандартам концерна Volkswagen в области управления производством, качеством, системами закупок, поставок и продаж.

 

Предприятие планирует достичь определенного уровня локализации, привлекая отечественных производителей автомобильных комплектующих — это около 30 крупных заводов, принадлежащих «Узавтосаноат», и свыше 160 средних и малых предприятий.

 

Стороны договорились о начале сотрудничества с производства и продажи модели Volkswagen Caddy в 2020 году, которая будет предлагаться в двух модификациях: семиместный пассажирский универсал и грузовой фургон.

 

Автомобиль будет оснащаться экономичным бензиновым двигателем мощностью 110 л. с. и объемом 1.6 литра. Расход топлива в режиме городского цикла составляет 9,3 литра на 100 км, на трассе — 6,1 литра на 100 км.

 

В будущем стороны также рассмотрят возможность производства и поставки других моделей из линейки Volkswagen Group.

 

О планах Volkswagen по производству автомобилей в Узбекистане стало известно в мае прошлого года.

 

Volkswagen Group Rus — дочерняя компания концерна VolkswagenAG. Объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: Volkswagen — легковые автомобили, Audi, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Ducati и Volkswagen Коммерческие автомобили. В 2019 году объем продаж Volkswagen Group на российском рынке составил 233,6 тысячи автомобилей.


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