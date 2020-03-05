Минздрав опроверг сообщения о проникновении коронавируса в Узбекистан

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения разработан план действий по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса в страну.

«В социальных сетях распространилась информация о том, что коронавирус проник и распространяется в Узбекистане. Это абсолютная ложь, информация не соответствует действительности. В республике не зафиксировано ни одного подтвержденного случая коронавируса», - сказали в пресс-службе.

Кроме того, на местах в сотрудничестве с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принимаются соответствующие меры.

Стало также известно, в 53 санитарно-карантинных пунктах установлен жесткий контроль.

Напомним, что по состоянию на утро 3 марта в Китае, где была зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции, заболели еще 125 человек. За сутки умер 31 человек. Общее число погибших с начала эпидемии в Китае составляет 2943 человека.

За пределами Китая вирус выявлен еще в 71 стране. Всего в мире COVID-19 заразились 90899 человек, погибли 3116 человек. 48 тысяч человек излечились от болезни.

Основными очагами инфекции, помимо Китая, остаются Южная Корея (4812 заболевших и 28 погибших), Италия (2036 заболевших и 52 погибших) и Иран (1501 заболевший и 66 погибших).