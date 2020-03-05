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  • 5 март 2020 10:20
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Президент подписал постановление «О подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2020 году»

Президент подписал постановление «О подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2020 году»Заниматься разработкой концепции предстоящего праздника будет Организационный комитет. Ему предписано в недельный срок подготовить программу организационно-практических, культурно-просветительских и пропагандистско-разъяснительных мероприятий и приступить к ее осуществлению. Об этом пишет NUZ.UZ.


Навруз в этом году пройдет под девизом «С Наврузом – праздником обновления, мой родной Узбекистан!»

 

Особое внимание планируется уделить духовно-просветительским мероприятиям, способствующим глубокому осознанию неразрывной связи человека с природой, родной землей, непреходящей ценности мирной и благополучной жизни. При этом празднование должно отражать идущие в стране демократические реформы и позитивные преобразования.

 

В дни Навруза должна быть оказана поддержка ветеранам, малообеспеченным семьям и другим слоям населения, нуждающимся в помощи.

 

Накануне праздника состоится всенародный хашар, а также масштабные работы по благоустройству и озеленению.

 

В местах проведения праздника должны быть организованы выставки ремесленничества, книжные ряды, передвижные магазины, точки приготовления и продажи традиционных весенних блюд.

 

Конкретные площади, парки и скверы, где будут проходить народные сайили, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента определят в недельный срок.

 

К празднованию должны быть привлечены местные фольклорные группы, коллективы художественной самодеятельности, цирковые артисты, семейные ансамбли, бахши, поэты, профессиональные исполнители и талантливые эстрадные артисты. Госкомтуризма предложено организовать посещение праздничных мероприятий иностранными и местными туристами.


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