Процесс начисления пенсии кардинально упростят

В Узбекистане кардинально упростят процесс начисления и подтверждения пенсий, сообщает Podrobno.uz

Это предусмотрено Государственной программой на 2020 год, которую накануне подписал глава государства.

В рамках документа в стране вводится порядок, согласно которому при подтверждении трудового стажа и определении размера заработной платы для начисления пенсии, без предоставления архивных данных, используются:

– за период 2005–2016 годов сведения об обязательных взносах в накопительную пенсионную систему;

– за период 2016–2018 годов сведения электронного Централизованного реестра индивидуального учета начисленных страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов;

– за период 2019 года сведения электронного Централизованного реестра персонализированного учета начисленной заработной платы граждан.

Архивные данные за указанные периоды используются исключительно в случае отсутствия в системах необходимой информации либо по обращению заявителя. При необходимости проверки предоставленных заявителем документов, а также истребовании дополнительных архивных данных заявителю пенсия оформляется заочно по минимальным размерам с последующим перерасчетом.

Министерству занятости и трудовых отношений совместно с Министерством финансов и Министерством юстиции в трехмесячный срок поручено:

– принять меры по интеграции с системами и базами данных заинтересованных ведомств посредством межведомственного аппаратно-программного комплекса "Единая национальная система труда" с целью сбора посредством единой системы необходимых сведений за период до 1 января 2020 года, а также цифровизации сведений для обеспечения полноценной работы данной системы;

– внести предложения по совершенствованию порядка назначения и выплаты пенсии с учетом создания гражданам необходимых условий для ознакомления с информацией о положенных им пенсионных выплатах, в том числе с созданием возможностей автоматического расчета.