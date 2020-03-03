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  • 3 март 2020 11:00
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В Узбекистане с 1 декабря введут порядок оплаты штрафов "со скидкой"

В Узбекистане с 1 декабря введут порядок оплаты штрафов "со скидкой"В Узбекистане с 1 декабря 2020 года будет внедрен порядок оплаты штрафов "со скидкой", сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Государственную программу-2020.

 

В документе отмечается, что в стране "с 1 декабря 2020 года внедряется система поощрения добровольной оплаты штрафа лицом, совершившим правонарушение, предусмотренное в санкции соответствующей статьи Кодекса об административной ответственности до рассмотрения дела в суде и уполномоченных органах".

 

К сожалению, в документе не обозначены размеры "поощрения" за раннюю оплату штрафа.

 

Ранее депутаты нижней палаты парламента предложили ввести 30-процентную скидку для тех, кто будет оплачивать штрафы без задержки. Так, предлагалось задействовать порядок, при котором в случае добровольной оплаты правонарушителем семидесяти процентов размера штрафа в течение пятнадцати дней со дня вручения постановления о его наложении, он освобождается от уплаты оставшейся суммы.

 

Отметим, что в России сегодня действует порядок, когда водители могут оплатить только половину назначенного штрафа в течение 20 дней после составления административного протокола.


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