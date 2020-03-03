В Узбекистане планируется создание Министерства цифрового развития

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций планируется преобразовать в Министерство цифрового развития. Это предусмотрено проектом указа президента о совершенствовании системой управления в сферах электронного правительства и цифровой экономики. Об этом пишет gazeta.uz.

Документом определены следующие важнейшие направления развития цифровой экономики и электронного правительства:

·полномасштабная модернизация цифровой инфраструктуры страны и обеспечение повсеместной доступности современных услуг телекоммуникаций, предусмотрев в ближайшие два года подключение к высокоскоростному интернету всех учреждений здравоохранения, дошкольного и школьного образования, а также сёл и махаллей, повышение качества услуг связи;

·ускоренное формирование цифровой экономики с учетом увеличения её доли в ВВП страны к 2023 году в два раза, в том числе за счёт внедрения комплекса информационных систем управления производством, широкого использования программных продуктов по ведению учета и отчетности в финансово-хозяйственной деятельности, а также автоматизации технологических процессов;

·развитие систем электронного правительства с учетом доведения доли электронных государственных услуг к 2022 году до 60% путём создания и интеграции государственных информационных систем и ресурсов, унификации сведений в государственных базах данных, а также оптимизации и регламентации процедур оказания госуслуг;

·совершенствование условий для развития цифрового предпринимательства за счёт создания сети технологических площадок по разработке программных продуктов и оказанию информационных услуг, что позволит к 2023 году увеличить объемы услуг в данной сфере в три раза, а их экспорт довести до 100 млн долларов США;

·широкое внедрение цифровых технологий на всех этапах системы образования, совершенствования образовательной инфраструктуры и внедрение программ по освоению цифровых навыков, необходимых современной экономики.

Проектом предлагается реализовывать важнейшие направления развития цифровой экономики и электронного правительства на основе формирования Программ цифрового развития на трехлетний период. Для формирования адресного перечня приоритетных проектов по внедрению информационных систем, ресурсов и других программных продуктов в государственных органах и организациях будут формироваться проектные офисы цифрового развития.

Документом намечено создание при министерстве Центра управления проектами электронного правительства со внебюджетным Фондом развития цифровых технологий и Центра изучения цифровой экономики, а также преобразование Фонда развития ИКТ в Фонд развития телекоммуникационной инфраструктуры и связи при министерстве.

Кроме того, планируется безвозмездно передать государственную долю в уставном капитале Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM министерству с последующим выкупом оставшейся негосударственной доли за счет средств Агентства по управлению государственными активами.

ГУП «Центр управления проектами электронного правительства и цифровой экономики при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан» предлагается упразднить.