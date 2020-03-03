В Узбекистане проведение проверок электросчетчиков станет бесплатным для потребителей

В Узбекистане расходы на проведение проверок электросчетчиков будут покрываться за счет организаций, проводивших эту проверку. Это предусмотрено постановлением правительства "О мерах по упрощению порядка подключения субъектов предпринимательства к электрическим сетям и дальнейшего улучшения бизнес среды".

В соответствии с документом, начиная с 1 марта 2020 года:

– всем потребителям электроэнергии предоставляется право обращаться в АО "Худудий электр тармоклари" и организации, входящие в его структуру для проведения периодической проверки электросчетчиков;

– при обращении в эти организации напрямую, расходы на проведение проверок покрываются за счет данных организаций.

Согласно постановлению, проведение проверок счетчиков через Центры государственных услуг осуществляется только при возникновении спорных вопросов исправности или пригодности к использованию, метрологической классификации счетчиков.

Также, в 2020 году в составе территориальных организаций АО "Худудий электр тармоклари" будут созданы отделения и производственные цехи по производству металло-бетонных опор, продукции из металла и бетона, передает UzReport.