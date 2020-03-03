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  • 3 март 2020 10:53
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В Узбекистане проведение проверок электросчетчиков станет бесплатным для потребителей

В Узбекистане проведение проверок электросчетчиков станет бесплатным для потребителейВ Узбекистане расходы на проведение проверок электросчетчиков будут покрываться за счет организаций, проводивших эту проверку. Это предусмотрено постановлением правительства "О мерах по упрощению порядка подключения субъектов предпринимательства к электрическим сетям и дальнейшего улучшения бизнес среды".

 

В соответствии с документом, начиная с 1 марта 2020 года:

– всем потребителям электроэнергии предоставляется право обращаться в АО "Худудий электр тармоклари" и организации, входящие в его структуру для проведения периодической проверки электросчетчиков;

– при обращении в эти организации напрямую, расходы на проведение проверок покрываются за счет данных организаций.

 

Согласно постановлению, проведение проверок счетчиков через Центры государственных услуг осуществляется только при возникновении спорных вопросов исправности или пригодности к использованию, метрологической классификации счетчиков.

 

Также, в 2020 году в составе территориальных организаций АО "Худудий электр тармоклари" будут созданы отделения и производственные цехи по производству металло-бетонных опор, продукции из металла и бетона, передает UzReport.


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