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  • 3 март 2020 10:52
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Понижение температуры и дожди ожидаются на неделе

Понижение температуры и дожди ожидаются на неделеВ понедельник, 2 марта, днем воздух прогреется до значений +20…+25 градусов, что превысит нормальные значения на 9−11 градусов, сообщила пресс-служба Узгидромета.

 

В ближайшие два дня прогнозируется небольшой спад температуры воздуха за счет увеличения облачности, которая сместится в Узбекистан с южных районов Каспийского моря. По всей территории сохранится погода без осадков, лишь 4 марта по Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям, а к вечеру по Самаркандской области ожидается выпадение дождя. 3−4 марта по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

 

В четверг, 5 марта, с северных районов Каспийского моря ожидается вторжение влажной и прохладной воздушной массы, которая принесет с собой дожди и прохладу. Осадков не ожидается лишь по северо-западным районам страны. Температура воздуха ночью будет в пределах +2…+7 градусов, днем — +7…+12 градусов.

 

В конце рабочей недели осадков не прогнозируется, температура за счет влияния прохладной воздушной массы ночью будет в пределах 0…+5 градусов, днем — +7…+12 градусов. Температура в эти дни будет незначительно ниже нормальных значений для этого периода, отметили синоптики.


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